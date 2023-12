"Mascherina nei luoghi affollati"

Nuova ondata Covid, lancia l’allarme Tommaso Corvatta (nella foto) che parla di nuovi casi di polmonite, anche gravi, e mette in guarda dalla necessità di rimettere le mascherine e di proteggere soprattutto gli anziani. Il medico di famiglia, che nei drammatici mesi dell’emergenza pandemica è sempre stato in prima fila per assistere i contagiati, torna a battere la gran cassa sulla necessità di proteggersi.

"Siamo ancora stanchi – premette – di tutte le limitazioni che abbiamo dovuto sopportare durante il Covid, ed anche io lo sono. Purtroppo però, questa ondata di nuove infezioni iniziata ad ottobre, in sordina, e che sembrava provocare infezioni molto più leggere rispetto a quelle degli anni scorsi, sta subendo una accelerazione". Quindi l’avvertimento: "Sta colpendo tantissime persone e coloro che sono molto anziani, o le persone fragili, rischiano di sviluppare la polmonite. Ad esempio, nella settimana appena trascorsa mi sono imbattuto in quattro nuovi casi di polmonite, di cui uno particolarmente grave: erano almeno diciotto mesi che non mi capitava". E, allora, l’ammonimento: "Concordo che è una scocciatura, ma il consiglio è di rimettere la mascherina nei luoghi molto affollati. Difendiamo noi stessi, ma soprattutto i nostri cari anziani".

l. c.