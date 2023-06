Mascherine non conformi a una farmacia: Sagripanti a processo

Una truffa con le mascherine chirurgiche manda sotto processo Cleto Sagripanti, ex presidente di Assocalzaturifici e di Aerdorica. Ma lui respinge ogni accusa e conta di dimostrare in aula la sua innocenza. I fatti risalirebbero al giugno 2020. Secondo l’accusa, Sagripanti avrebbe proposto a Fabrizio Buglioni, titolare della farmacia Cairoli a Macerata, l’acquisto di 40mila mascherine chirurgiche direttamente da un produttore di Hong Kong. All’epoca, con la pandemia ancora in corso, si trattava di articoli ricercatissimi. L’affare era stato stipulato, la somma convenuta – 13.200 euro – era stata subito pagata. Ma all’arrivo delle mascherine, era venuto fuori che non erano conformi alle norme comunitarie, e dunque non potevano essere vendute o utilizzate. Da qui l’accusa per truffa ai danni dell’imprenditore di Montecosaro. Sentito durante le indagini, Sagripanti aveva spiegato di essersi limitato a mettere in contatto acquirente e produttore, un orientale che lui aveva conosciuto anni prima quando era presidente del Micam e l’imprenditore di Hong Kong lavorava nel settore delle calzature. Il montecosarese aveva però specificato di non saper valutare la conformità di quegli articoli, sui quali non aveva alcuna competenza. Dunque, non poteva essere accusato di aver voluto raggirare il farmacista, a cui aveva chiaramente detto i termini della situazione. Ieri, per Sagripanti si è tenuta la prima udienza, rinviata dal giudice Federico Simonelli al 30 maggio. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Pagliari, e il farmacista, parte civile con l’avvocato Giancarlo Giulianelli, potrebbero infatti mettersi d’accordo per chiudere la vicenda senza attendere la sentenza. Altrimenti, si andrà avanti con l’istruttoria ascoltando i testimoni dell’accusa citati dal pm Francesca D’Arienzo.

Paola Pagnanelli