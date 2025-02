Maserati si scontra con una Mini, si ribalta e urta cinque auto

Scontro all’incrocio, una Maserati si ribalta e fa strike di auto parcheggiate. Due automobilisti soccorsi. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle 11, in centro a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Maserati, guidata da un 57enne civitanovese, che veniva da via Mameli, si è scontrata all’incrocio con via Cavour con una Mini. Al volante della Mini era un trentenne del posto. In seguito all’impatto, la Maserati ha urtato cinque auto che si trovavano parcheggiate lungo la strada e poi si è ribaltata sulla fiancata destra. Sul posto sono intervenuti il personale dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Sette, in totale, i veicoli coinvolti.

Per fortuna non sono rimasti feriti in maniera seria i conducenti delle due automobili, che sono stati immediatamente soccorsi per i controlli di rito. Le loro condizioni, comunque, non sarebbero particolarmente gravi. Soltanto un grosso spavento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Chiara Marinelli