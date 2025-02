Masini seconda stella delle notti estive all’arena "Gigli"

Sarà il cantante Marco Masini il secondo grande nome che animerà l’estate portorecanatese, con un concerto che si terrà il 24 luglio (alle 21.30) sul palco dell’arena Gigli. Insomma, Porto Recanati continua a sfornare jolly in vista della stagione estiva, dopo aver annunciato lo spettacolo di Nek per il 25 luglio. Il live che vedrà protagonista Masini cade in un anno ricco di anniversari, primo fra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa.

Per celebrare questa ricorrenza, il cantautore fiorentino tornerà in scena con il nuovo tour "Ci vorrebbe ancora il mare", prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. Così farà tappa anche a Porto Recanati, in un concerto organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Durante lo spettacolo, Masini proporrà alcuni suoi classici, tra cui "Disperato", "Ci vorrebbe il mare", "Bella stronza", "Perché lo fai", "Cenerentola innamorata", "Vaffanculo", "T’innamorerai" e "L’uomo volante".

Inoltre, il cantautore toscano porterà per la prima volta sul palcoscenico alcune canzoni estratte dall’ultimo progetto discografico "10 Amori", disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali. "Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora – afferma Masini -. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente".

I biglietti per il concerto sono già in vendita sui circuiti online di TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket.