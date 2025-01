Massaccesi: la Lube è una squadra: "La Coppa sia un punto di partenza"

Un salto all’indietro, ma nel futuro, per ricominciare a vincere. La conquista della 47ª Coppa Italia ha riportato la Lube nel passato. Al 31 gennaio 2021, ultima partecipazione alla final four di Coppa Italia, sempre a Bologna e sempre trionfale. Era invece dall’11 maggio 2022 che Civitanova non alzava un trofeo e che trofeo, il 7° scudetto. Vecchie abitudini che sono state ripristinate, stavolta però con una modalità diversa e forse più gratificante perché il club ci è riuscito senza ricorrere a investimenti pesanti e ai nomi più invidiati, bensì abbassando gli ingaggi e ringiovanendo la rosa per aprire un ciclo a lungo termine. Ma che già ha dato una coppa. Il giorno dopo il 3-2 su Verona ecco le parole di Albino Massaccesi, vice presidente e dirigente-icona essendo nel club da 35 anni.

Massaccesi, prima di sabato eravate outsider: una delle vittorie più inaspettate? "Alla vigilia sapevamo di avere buone chance ma fondamentalmente eravamo una mina vagante. Avevamo meno pressioni".

Quando la Rana ha recuperato fino al 2-2 ha temuto la beffa? "Il buon finale del 4° set mi aveva rincuorato. Chiaro che quando si vince al tie-break lo si fa per episodi e dettagli. È stata una finale strana, anche per le scelte iniziali di Verona".

A un certo punto la gara ha ricordato i duelli del passato con Perugia, nel senso che Keita stava facendo un one man show alla Leon, mentre la Lube rispondeva coralmente... "È vero, anche la finale ha confermato che questa Lube è una squadra, completa e che si completa. Non giochiamo sul singolo. Inoltre abbiamo alternative".

È la rivincita di Medei. Il tecnico ha tanti meriti, dalla continuità di Bottolo ai miglioramenti di Lagumdzija in battuta, alla scelta di Poriya nel 5° set in semifinale o ancora Nikolov opposto domenica. L’uomo giusto per questa Lube? "Assolutamente. Ha costruito un vero gruppo, la squadra è serena. Forse è stato avvantaggiato dal non avere prime donne in rosa. Negli ultimi anni ci eravamo scordati che si poteva vedere questo entusiasmo".

Cormio ha detto “scusate l’anticipo“... "L’importante è che non sia un punto di arrivo, ma di partenza".

Adesso cambiano le aspettative in vista dei playoff? "Io credo che i tifosi devono sognare che la squadra continui a giocare così, poi vedremo".

Questa 8ª Coppa Italia dove la pone nell’album dei ricordi più belli? "Io ormai non festeggio più, a fine gara mi siedo e mi rilasso... certamente questo successo è più gratificante di altri, lo posso paragonare alla Coppa Italia del 2001 primo nostro trofeo di sempre. Nel recente passato avevamo campionissimi, domenica per tanti atleti era la prima volta. Questo nuovo ciclo rappresentava una sfida e l’operazione pare riuscita, la Lube ricomincia a vincere".