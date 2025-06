Massacrata in strada, manifestazione per Gentiana. E la panchina del killer ora è un simbolo anti violenza

"In ricordo di Gentiana Kopili". Da ieri a Tolentino (Macerata) la panchina di viale Benadduci - su cui sabato sera si era seduto il 55enne Nikollaq Hudhra dopo aver ucciso a coltellate e preso a calci l’ex moglie 45enne Gentiana - è diventata una panchina rossa (foto). L’obiettivo del Comune è sensibilizzare l’opinione pubblica e non dimenticare. In serata si è svolta una manifestazione contro la violenza sulle donne dedicata alla vittima, di professione badante e madre di due figli di 21 e 23 anni. Il corteo, con istituzioni e cittadini, è partito da piazza per raggiungere il luogo dell’omicidio. Fiori, silenzio e lacrime. Un’intera comunità si è stretta alla famiglia di Gentiana. Ieri il gip ha convalidato l’arresto dell’ex marito; l’uomo si trova nel carcere di Montacuto e per lui è stata disposta una valutazione psichiatrica.