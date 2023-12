Massei: il difensore degli ultimi: "Ospedale, terremoto e Consorzio: una vita spesa per le battaglie"

La sua è una vita dedicata alle battaglie. A volte "impossibili", "assurde", come le definisce lui. Dalla sanità al terremoto, sono tanti i terreni in cui il settempedano Marco Massei si muove per aiutare chi è in difficoltà e per tentare di salvare alcuni servizi importanti per il territorio dell’entroterra.

Massei, lei ha dedicato la sua vita a lottare per la sanità ma non solo.

"Sì, ho una passione e una attenzione particolari verso questo ambito. Sono presidente del Comitato per la difesa del Bartolomeo Eustachio e, di recente, anche della Fondazione "L’Anello per la Vita". Ma non solo. Faccio parte dell’associazione "La Terra Trema noi No", per il quale mi sono occupato delle questioni relative ai terremotati, e poi dell’associazione che si è fatta carico di contestare le cartelle da parte del Consorzio di Bonifica. Attualmente, alcuni politici del Consiglio regionale si stanno dando da fare per modificare la legge sul Consorzio in modo che paghi chi effettivamente trae benefici dal lavoro del Consorzio. E poi opero nel sociale attraverso i services del Rotary Club di Tolentino. Quindi, diciamo che opero in vari ambiti".

Quante battaglie, negli anni, avete condotto col comitato per l’ospedale?

"Tante. Il Comitato è nato qualche anno prima della chiusura del punto nascite perché c’era già il sentore di quanto sarebbe poi accaduto. La battaglia più importante è stata senz’altro quella per cercare di salvare questo reparto. Siamo arrivati a portare 22mila firme in Regione, un piccolo Comitato come il nostro fu ascoltato anche dal sottosegretario alla Sanità Vito De Filippo. Andammo in audizione alla commissione sanità del Senato attraverso il senatore Remigio Ceroni. Tutti, allora, si mostrarono meravigliati di quanto stava accadendo al nostro punto nascita. Lottammo tanto, sia a livello giudiziario che politico".

Poi è arrivato l’impegno con la Fondazione "L’Anello per la Vita" che svolge un lavoro molto delicato.

"Sì. Due anni fa il precedente presidente ha dovuto lasciare l’incarico e sono stato contatto. Mi ha fatto molto piacere. Anche con loro stiamo combattendo per cercare di mantenere i servizi che abbiamo all’hospice. Il responsabile del reparto, il dottor Sergio Giorgetti, è stato prolungato fino al 31 dicembre, ma dopo? Ci stiamo impegnando per avere certezze dopo quella data, in particolare che al dottore possa essere prolungato il contratto pur essendo in pensione. La grossa soddisfazione è l’opera preziosa che svolgono i volontari. Di recente, abbiamo organizzato una cena solidale ed è stato bellissimo perché è stato un impegno corale. La comunità ha risposto presente, tutti hanno donato quello che hanno potuto e grazie a questo abbiamo potuto acquistare e donare al reparto oncologia di San Severino otto poltrone per le cure oncologiche. Erano da cambiare e la Ast non riusciva in tempi rapidi a farlo e quindi siamo intervenuti noi. Ci sono voluti 25mila euro".

I volontari svolgono un lavoro delicato anche all’interno dell’hospice.

"Sono persone eccezionali, che danno tantissimo. È una realtà che a mio avviso va potenziata e lo dimostra il fatto che riceviamo regolarmente donazioni da parenti di chi è stato ospite della struttura. Prima del covid i volontari stavano nei reparti, aiutavano le persone con attività quotidiane, anche di svago. Speriamo di poter organizzare nuovi corsi per formare nuove persone".

Cosa le lascia a fine giornata la sua opera di volontariato?

"Il mio lavoro di avvocato è impegnativo. Raramente torno a casa prima delle 21 e a volte, nonostante i miei 60 anni, conduco ancora battaglie assurde per i diritti degli ultimi. Dedicare ogni giorno del tempo al volontariato mi dà tantissimo. Arrivo a casa stanco ma sempre sereno, consapevole di aver fatto il possibile per aiutare. Fa bene a me prima di tutto".