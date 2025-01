Massi: "È il momento di svoltare. Più compatti sugli obiettivi"

L’unità di Tolentino Popolare, un gruppo granitico, ha dato fastidio. E le strumentalizzazioni forse sono state favorite anche da qualcuno della stessa maggioranza. Il nostro gruppo è il motore propulsore della maggioranza. Siamo la mira dell’opposizione, ma non solo". Alessandro Massi (foto) ieri si è tolto qualche sassolino, pur senza fare nomi. Alle elezioni nel 2022, Tolentino Popolare aveva ottenuto il 17,61% dei voti, Tolentino Civica e Solidale il 7,51% e i Riformisti Tolentino 4,97%. "Avremmo potuto chiedere di più a livello numerico ma non l’abbiamo fatto" ha aggiunto.

"L’occasione di questo incontro ci è anche utile in vista dell’approvazione del bilancio per elencare le nostre priorità per questo 2025 – ha proseguito il gruppo – sperando di poter avere decisioni più collegiali, meno personalismi e una tensione comune agli stessi obiettivi da parte delle componenti della maggioranza. Vorremmo creare poi una classe politica giovane".

Secondo Tolentino Popolare sul fronte commercio le deleghe sono "insufficienti" e bisogna lavorare più con "proposte sovra comunali" per risolvere alcuni problemi. "Consideriamo essenziale quanto annunciato dal sindaco circa i lavori sulle strade di campagna ed extra urbane, così come alcuni interventi di sicurezza stradale in viale Buozzi, viale Terme Santa Lucia, via Flaminia, Pianibianchi e nelle strade di accesso alle zone industriali, dove spesso assistiamo a incidenti dovuti alla velocità sostenuta, come via Colombo e via Pertini – hanno aggiunto –. Per viale Vittorio Veneto, Trento e Trieste e Portanova ci rivolgeremo al commissario Castelli. Necessari un guardrail in viale Terme Santa Lucia e attraversamenti pedonali luminosi in zone come Pianibianchi e rialzati in viale Buozzi".

"Questi primi due anni e mezzo – ha concluso Massi – abbiamo capito come funziona, come un apprendistato. Ora è il momento di svoltare".