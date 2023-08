Massi, Le Grazie: "Comitato attivo, in contatto con l’amministrazione"

"Voglio tranquillizzare gli abitanti della contrada che rappresento in qualità di presidente, che le molteplici problematiche riscontrate sono già state presentate all’amministrazione fino a non più di un mese fa". A parlare è Stefano Massi, presidente del consiglio di quartiere Le Grazie. "Anche per quanto riguarda il Lago delle Grazie siamo intervenuti incontrando direttamente i vertici dell’Assm per chiedere chiarimenti – aggiunge –; abbiamo richiesto anche un incontro in Comune per il ripristino dell’Oasi ex piscine. Il 20 aprile abbiamo organizzato un’assemblea aperta a tutti dove è intervenuto il sindaco in cui si affrontava il tema della ciclopedonale. Si sta lavorando in sintonia con gli amministratori anche per la rivalutazione dell’ex Savanas che oggi versa in condizioni critiche". Aggiunge che è stato incontrato un rappresentante di contrada San Martino dopo gli allagamenti causati dalle piogge. "Ci stiamo impegnando per trovare una soluzione alla pericolosità causata dalla forte velocità in contrada Pianibianchi – prosegue Massi – per il progetto di un parco giochi accessibile anche a persone disabili, e per il verde da curare lungo la pista ciclabile. Insomma, il comitato di quartiere Le Grazie è attivo e in costante contatto con l’amministrazione comunale. Prossimamente consegneremo una relazione riguardo le nostre criticità e i nostri obiettivi".