Massi: "Piazza chiusa senza preavviso, perso un giorno di lavoro"

"Interventi senza preavviso che tra l’altro potevano essere rimandati a lunedì. Per noi è stata una giornata di lavoro persa". È lo sfogo di Matteo Massi, titolare del "Cafè-La galleria", in piazza XX Settembre dove ieri si sono svolti dei lavori. In particolare, l’opera ha riguardato il rifacimento della segnaletica a terra, sono state infatti ripristinate le strisce blu dei vari stalli, le linee tratteggiate bianche, quindi i segnali di uscita ed entrata. L’intervento ha comportato il divieto di sosta per tutta la giornata in piazza XX Settembre e solo intorno alle 15 di ieri, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha informato dei lavori sui social, postando la foto del nuovo look della piazza. "Non avendo a disposizione il parcheggio – spiega Massi, che gestisce lo storico bar sotto alla galleria – oggi (ieri, ndr) i clienti sono stati molti di meno. Per carità, i lavori vanno fatti, ma se ci fosse stato un po’ di preavviso almeno ci saremmo organizzati meglio. Purtroppo sono avanzati panini, tramezzini e brioches. E poi mi chiedo: non era possibile eseguire tali interventi magari di lunedì, quando i negozi sono chiusi? Il venerdì segna l’avvio del weekend e quindi si muovono più persone. Perché chi decide non tiene in considerazione questi aspetti?". Alle 20 di ieri la piazza è tornata accessibile.

Francesco Rossetti