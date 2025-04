Massiccia pesca di granchi blu

Non è ancora allarme, ma c’è preoccupazione per la presenza sempre più massiccia dei granchi blu anche sulla costa civitanovese. Ieri è stata fatta una grossa pesca: una ventina circa di granchi blu sono stati catturati da Carmine, imbarcazione della piccola pesca, davanti alla costa all’altezza di Fontespina. I granchi blu, che mangiano i pesci dell’Adriatico, sono un pericolo pure per gli strumenti del mestiere dei pescatori: con le loro grosse chele, infatti, danneggiano reti e retine. Questi crostacei temono soltanto i polpi e, ultimamente, come sta accadendo già da tempo nell’Adriatico settentrionale, sono presenti in numeri sempre maggiore e ancora più famelici.

Da tempo il problema è noto e si stanno cercando contromisure idonee, per salvaguardare la fauna ittica locale, ma finora purtroppo senza risultati efficaci.

c. m.