Massimo Aquilanti di Ancona morto nell’incidente in moto a Camerino. Chi era

Camerino (Macerata), 22 aprile 2023 – Una manovra sbagliata, uno schianto a terra fatale: non c’è stato nulla da fare ieri per un motociclista 62enne, Massimo Aquilanti, anconetano ma da tempo residente vicino Termoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 lungo la strada Muccese.

Una comitiva di motociclisti, circa una ventina, da Falconara aveva deciso di fare un giro attraversando le zone terremotate, passando per Camerino e raggiungendo poi Amatrice, dove ci sarebbe stato l’incontro con un’altra comitiva. Uscendo da Camerino e dirigendosi verso Visso, il gruppo ha imboccato la strada 256 Muccese.

Ma un certo punto c’è stato un sorpasso tra Aquilanti e un 67enne suo amico, anche lui del gruppo. Le due moto, la Bmw del 62enne e una Ktm, si sono urtate rimanendo agganciate e gli uomini in sella sono finiti a terra, cadendo malamente. Ad avere la peggio purtroppo è stato Aquilanti.

I sanitari del 118, subito accorsi, non hanno potuto fare nulla per lui. Il 67enne invece è stato portato in ospedale a Camerino e poi, da lì, in eliambulanza a Torrette. Ha riportato alcune fratture nella caduta ma, per fortuna, non è in pericolo di vita; tuttavia è sotto choc, per l’esito tragico dell’incidente costato la vita al suo amico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per rimettere in sicurezza i mezzi e la carreggiata, e i carabinieri di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca.

I militari hanno eseguito i rilievi e hanno sentito gli altri motociclisti presenti, per chiarire come fossero andate le cose. La dinamica al momento è ancora da chiarire.

La notizia dell’incidente ha suscitato subito grande dolore, tra le numerose persone che conoscevano e amavano Aquilanti nell’Anconetano e tra Abruzzo e Molise, dove si era trasferito da anni. Originario di Santa Maria Nuova, con la famiglia si era spostato prima a Falconara. Poi da lì, con la seconda moglie era andato a vivere a Torino di Sangro, in provincia di Chieti.

Rappresentante di commercio, dopo la Navigare da anni lavorava per un’azienda dolciaria. Lascia un figlio di 38 anni e una figlia di 15, e i due fratelli Marco e Maurizio, che ieri lo aspettavano ad Amatrice, partiti anche loro in moto con un altro gruppo per trascorrere una giornata tutti insieme. Li aspettava invece una notizia raggelante, a cui non volevano credere.

"Siamo coetanei e siamo cresciuti insieme – lo ricorda Emiliano Pigliapoco, consigliere regionale di Federalberghi, molto addolorato per questa perdita improvvisa e inaspettata -. Era un uomo socievole, estroverso, molto affabile anche per via del lavoro che faceva. Gli piaceva sempre scherzare con tutti. Oltre alla passione per la moto, amava molto anche la barca a vela e infatti, tra Termoli e Torino di Sangro, viveva davanti al mare. Gli piaceva anche moltissimo cucinare e lo faceva bene". La salma è stata portata all’obitorio di Camerino, e sarà restituita ai familiari oggi. Si potrà così decidere in merito alla celebrazione del funerale, di cui al momento non è stata ancora fissata la data.