Massimo Palazzesi confermato presidente di Acquambiente Marche

"Stiamo lavorando con altre aziende dell’Ato 3 per arrivare, con propri organismi – ha tra l’altro dichiarato Massimo Palazzesi – alla gestione dell’acqua attraverso una società consortile". Palazzesi ha espresso questo intento durante l’assemblea dei soci, che lo ha confermato alla presidenza di Acquambiente Marche che gestisce l’approvvigionamento idrico dei comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo. Confermati anche i consiglieri uscenti Gilberto Chiodi (Cingoli), Lara Sarnari vice presidente (Filottrano) e Franco Fanelli (Sirolo). "Sta diventando sempre più necessario – ha evidenziato Palazzesi – instaurare una profucua collaborazione tra le aziende che si occupano della gestione del ciclo idrico, per garantire un servizio più puntuale ed efficiente". Acquambiente Marche effettuerà l’ammodernamento del depuratore di Cingoli e Cerrete Collicelli: l’opera costerà complessivamente circa 3 milioni e 400.000 euro, di cui 1 milione e 980.000 finanziati dal Pnrr tramite la Regione Marche intervenuta col governatore Francesco Acquaroli e l’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi. Acquambiente Marche, impegnata nell’esecuzione dei controlli che vengono realizzati durante l’anno, sta operando per l’istituzione di un laboratorio di analisi interno, in collaborazione con l’Atac di Civitanova Marche, l’Asite di Fermo e la Ciip di Ascoli Piceno.

Gianfilippo Centanni