Masso sulla provinciale, rocciatori all’opera

Sono intervenuti anche alcuni rocciatori per mettere in sicurezza la parete rocciosa lungo la provinciale Sarnano-Sassotetto-Bolognola, da cui lunedì si è staccato un grosso masso. Il blocco è precipitato sulla strada, a Passo del lupo, ma non ci sono state conseguenze per eventuali auto in transito grazie alle reti già installate. "I tecnici della Provincia sono intervenuti per verificare la situazione e garantire la circolazione – ha spiegato il presidente Sandro Parcaroli –. E’ stata contattata una ditta specializzata; ora si sta lavorando per ripristinare le reti danneggiate dalla caduta del masso". La strada è aperta regolarmente al transito, nonostante i lavori, che dovrebbero terminare oggi.