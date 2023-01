Master in Comunicazione dell’antico: tre borse di studio istituite dall’Inps

L’Inps ha riconosciuto tre borse di studio per il master di secondo livello in “Professioni per la comunicazione dell’antico” (Master Past) attivato per il secondo anno da Unimca. Si aggiungono alle tre borse da mille euro finanziate da Apm, Azienda Pluriservizi Macerata, a copertura parziale delle tasse d’iscrizione al master. Il bando per partecipare alla selezioni per il master si chiude il 31 gennaio. Storia e archeologia del Mediterraneo antico sono il focus di questo master che l’Università di Macerata dedica a laureati di formazione umanistica e a professionisti del settore dei Beni culturali per farne dei Comunicatori dell’antico. Informazioni: www.unimc.it