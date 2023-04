Master per esperto di programmazione

Un master interateneo per fornire un metodo e gli strumenti necessari a gestire gli interventi della ricostruzione post-sisma, ma anche il PnrrFondo complementare, con lo scopo di formare una figura in grado elaborare e valutare programmi di sviluppo economico-territoriale e di gestire progetti legati alle opportunità pubbliche europee, nazionali, regionali e locali. E’ quello organizzato dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata insieme alla Scuola di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata. Si tratta della prima edizione di un corso di studi per "Esperto in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione", di durata annuale. Il numero minimo dei posti disponibili è 15 e il numero massimo 30. Le attività avranno inizio a maggio e termineranno nel mese di maggio 2024. L’accesso è aperto ai cittadini dell’Unione Europea laureati in tutte le classi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico o lauree di primo ciclo, di secondo ciclo o ciclo unico, eventualmente conseguite ai sensi del vecchio ordinamento. Per iscriversi è necessario compilare la domanda online, entro e non oltre le 23.59 del 23 aprile. Bisogna collegarsi al sito studenti.unimc.it e selezionare: la voce "Registrazione", in caso di primo contatto con l’ateneo; la voce "Login", per inserire le credenziali di autenticazione e accedere all’"Area Riservata"; la voce "Immatricolazione e pre - iscrizione" per accedere alla procedura guidata.

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nell’aula verde della Fondazione Giustiniani Bandini, all’Abbadia di Fiastra.