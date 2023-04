Master per formare esperti in investimenti pubblici

E’ stato pubblicato il bando per la prima edizione del master di primo livello in "Esperto in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione", promosso dalle Università di Macerata e Camerino, in collaborazione con la Fondazione Carima. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari in materia di Pnrr e fondi complementari. La fondazione Carima coprirà il 50% della quota d’iscrizione per un massimo di 15 dipendenti pubblici della Provincia di Macerata. Il bando scade il 23 aprile. Per maggiori informazioni: www.unimc.itmaster-gestione.