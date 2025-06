Masterclass con il maestro Muti. Riconoscimento al coro Jubilate

Un momento carico di emozione e gratitudine quello vissuto nella sala giunta del Comune di Civitanova, dove il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Ermanno Carassai hanno consegnato due attestati di riconoscimento al Coro polifonico cittadino Jubilate e alla maestra Isabella Lupi. Un gesto per celebrare il valore della musica corale e di chi, con dedizione e sensibilità, tiene viva una tradizione capace di unire le persone e dare voce all’identità di una comunità.

Il primo attestato è stato conferito al Coro Jubilate per aver preso parte, con merito e impegno, alla prestigiosa masterclass tenuta dal maestro Riccardo Muti, uno degli eventi corali più importanti a livello nazionale. La pergamena ha riconosciuto il coro come autentico ambasciatore della cultura musicale di Civitanova e ne ha celebrato il valore artistico e umano. Poi il sindaco ha consegnato un attestato a Isabella Lupi, maestra del coro, "per la passione, la dedizione e l’amore con cui, attraverso la musica e il canto corale, emoziona il cuore della comunità civitanovese". La pergamena ha sottolineato come la sua guida abbia saputo trasformare ogni nota in un messaggio di bellezza e ogni voce in un’unica grande armonia.

"L’iscrizione alla masterclass era aperta a tutti – ha raccontato Lupi –, sia per cori che per singoli coristi, e noi ci siamo presentati come coro. È stata un’esperienza bellissima: abbiamo studiato le pagine di Verdi con il maestro Muti. Il coro sta lavorando per un grande concerto in città.