Masterclass sul turismo sostenibile

Si è svolta la terza edizione della Masterclass Transnazionale del progetto Archaeodigit (Aechaeological digital paths for an inclusive and sustainable tourism) dedicato alla promozione del turismo sostenibile e inclusivo dei siti archeologici attraverso l’innovazione digitale.

Il percorso è stato organizzato dall’Università Juraj Dobrila di Pola, in Croazia, Da Unimc e Ett.

Alla masterclass maceratese hanno preso parte, per il Comune, dipendenti dell’ufficio Cultura e Biblioteca e dell’Ufficio Musei Civici, personale tecnico e ricercatori Unimc, con i referenti dello stakeholder Fondazione Marche Cultura.

"Una collaborazione che porta ad un arricchimento delle competenze", ha affermato l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta. Temi della terza sessione, gestione e storytelling dei parchi archeologici. In programma anche la realizzazione di quattro piani di gestione dei parchi coinvolti.

"Il progetto – sottolinea il rettore di Unimc, John McCourt – è un’opportunità concreta per tradurre i risultati di ricerche in modelli innovativi di gestione territoriale", anche grazie "all’équipe di ricercatori, docenti e tecnici che da tempo lavora all’individuazione di metodologie innovative", come detto dal docente Roberto Perna.

Per informazioni www.italy-croatia.eu/en/web/archaeodigit.

m. d. m.