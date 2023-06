Mastri Pellettieri, 500 allievi inseriti nel mondo del lavoro

In diciannove anni, 2.200 ore riservate alla formazione, 8 docenti coinvolti e 500 allievi formati e inseriti nel mondo del lavoro. Il tutto, dalle solide tradizioni degli artigiani della pelle. È l’attività del Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino (accreditato dalla Regione): attualmente conta sei aziende consorziate che producono articoli vari tra borse, valigeria, agende, articoli di piccola pelletteria. Dal 2009 la guida è affidata alla presidente Giuliana Bernardoni (nella foto), che si occupa di organizzare e promuovere corsi di formazione continua, superiore e professionale. Il 30 ottobre 2022 il Mise (Ministero dello sviluppo economico) gli ha riconosciuto la registrazione del marchio di impresa. Opera in sinergia con il Comune di Tolentino, come incubatore e promotore di tradizioni culturali e professionali di eccellenza sul territorio. La struttura dispone di due ambienti: un’aula informatizzata per l’apprendimento di design e progettazione, con computer muniti di programmi specifici Autocad per la pelletteria; l’altro spazio è dotato di macchinari e strumentazioni adeguate per la sperimentazione di prototipi e campioni. Dieci i corsi realizzati tra pelletteria, Cad Cam applicato e per modellista. "Nel prossimo futuro sono in cantiere altre attività formative come: il progetto Gol, il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori; un corso autorizzato di 500 ore per modellista di pelletteria; la partecipazione al Bando Occupazione Garantita con due figure professionali, modellista pelletteria e tagliatore".