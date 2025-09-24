Mataloni resta alla guida dell’Ancr

Albino Mataloni è stato rieletto presidente dell’Associazione combattenti e reduci maceratese. A Valfornace, i rappresentanti dell’Ancr si sono ritrovati per rendere omaggio a tutti gli italiani che hanno donato la vita per la patria. Un momento intenso seguito dai saluti del sindaco Massimo Citracca e del parroco Roberto Rafaiani. Il vicepresidente Mauro Radici ha richiamato l’esempio dei giovani soldati che seppero dire no alla guerra e al nazifascismo, pagando con la prigionia, la fame e la sofferenza nei campi. "Un esempio che – ha ribadito Radici – deve parlare ai giovani, alle scuole, a chi oggi ha il dovere di scegliere la pace come orizzonte comune". Roberto Cruciani, presidente della sezione di Urbisaglia, ha ribadito l’importanza dell’attenzione ai sacrari. L’assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. È stato eletto all’unanimità il nuovo consiglio direttivo provinciale per il quadriennio 2025-2029, con Albino Mataloni presidente insieme ai vice Enzo Miliozzi e Mauro Radici, al segretario Mario Mucci, ai consiglieri Giorgio Morichetti, Maria Gilda Murani Mattozzi, Roberto Cruciani e Fabrizio Cruciani. Accanto a loro i consiglieri supplenti Marino Cecchi, Angelo De Angelis e Urbano Pallotta, il collegio dei sindaci con Angelo Angelici, Fabrizio Quattrini e Silvano Seccacini (supplente Claudio Ciucciè), e il collegio dei garanti con Giacomo Natali, Enzo Marziali e Mariano Bartolini. Il congresso si è concluso con un collegamento video con il presidente nazionale dell’Ancr Antonio Landi, che ha espresso la vicinanza e l’incoraggiamento della presidenza a rinnovare il proprio impegno coinvolgendo i giovani. Solo così si potranno custodire e trasmettere i valori dei combattenti e reduci e mantenere vivo il ricordo delle loro esperienze.