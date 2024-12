Matelica a casa del Valdiceppo: "Va riscattato il ko dell’andata"

Viaggio infrasettimanale per la Halley Matelica che stasera alle 21 è impegnata a Ponte San Giovanni (Perugia) nella sfida con la Sicoma Valdiceppo. I biancorossi di coach Antonio Trullo cercheranno di vendicare il rocambolesco ko della gara di andata, quando, più che mai incerottati finirono per capitolare all’overtime. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, anche se a conti fatti parliamo di un paio di mesi soltanto, ma la Halley intanto ha cambiato pelle e si presenta in forze sul campo della squadra di coach Paolo Filippetti. Valdiceppo, infatti, sta battagliando per un posto nel Play in gold ed è una squadra profonda, talentuosa. Servirà quindi la Halley dei giorni migliori, quantomeno una molto simile a quella di domenica scorsa contro il Bramante, per passare su un parquet solitamente molto difficile da espugnare. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Basket Academy. "Vogliamo andarci a riprendere i 2 punti persi all’andata – dice coach Trullo –, possono essere importanti in prospettiva. Sappiamo che è dura vincere lì, ma con la mentalità che abbiamo mostrato domenica mi fa essere fiducioso". Intanto la società ha annunciato l’ingaggio di Jacopo Petrini nel ruolo di osteopata della squadra.

m. g.