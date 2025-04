Matelica, anche i vertici dell’Ast al consiglio aperto sulla sanità

Rappresentanti politici regionali e locali prenderanno parte stasera al consiglio comunale aperto sulla sanità, convocato per le 21 nel teatro Piermarini. "L’amministrazione comunale iene a questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Denis Cingolani –, espressione dell’unità di intenti di tutto il consiglio e siamo lieti che intervengano anche esponenti regionali e dell’Ast di Macerata, per rispondere alle domande". "La sanità – sostiene invece il gruppo di minoranza Scegliamo Matelica, guidato da Marcello Catena – è uno dei temi più critici per la nostra regione e, in particolar modo, per le aree interne. Il rischio di veder spegnere i servizi rimasti è concreto e pone forte preoccupazione per il destino della sanità pubblica, che è quella che garantisce la possibilità di curarsi alle fasce meno abbienti. Per questo porremo la situazione del nostro ospedale al centro della discussione, e una lettera scritta con la maggioranza e inviata in Regione sarà letta davanti al pubblico in sala".

m. p.