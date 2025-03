Matelica cade in trasferta a Udine e scivola al terzo posto in classifica

DELSER 81 THUNDER MATELICA 71

DELSER : Bovenzi 18, Penna, Sasso 5, Bacchini 4, Gianolla 23, Cancelli 9, Agostini, Casella, Gregori 22. All. Riga.

HALLEY THUNDER MATELICA: Patanè, Celani 11, Gramaccioni 16, Gonzalez 8, Zamparini, Poggio 17, Bonvecchio 12, Andreanelli, Sanchez 7, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Licari di Marsala e Rubera di Bagheria.

Parziali: 18-25, 24-13, 22-9, 17-24.

Dopo quello con Mantova, Matelica (priva di Alessia Cabrini) ha perso anche lo scontro diretto con Udine. In gioco c’era il secondo posto nel girone: una posta in palio importante, ma la Halley Thunder ha dovuto fare i conti con la buona prestazione delle padrone di casa e con una serie di black out che hanno finito per compromettere la sua prova. Dopo un ottimo primo quarto, chiuso a +7, la squadra di Sorgentone ha subito il ritorno di Udine, che ha registrato la difesa e ha preso il largo con le "bombe" di Gregori e Gianolla. All’intervallo il tabellone indicava 42-38 per le friulane. Dopo il riposo chi si aspettava una reazione ospite è rimasto deluso. Sono state infatti le ragazze di casa ad allungare fino al +17 di fine terzo quarto. La "forbice" si è poi ampliata nell’ultima frazione e la partita non ha avuto più storia. Solo negli ultimi 3’ Matelica è riuscita ad accorciare con tiri dalla distanza. Molto bello quello dell’inesauribile Sanchez che ha strappato gli applausi del pubblico locale. Matelica, dopo questo stop, scende al terzo posto in classifica; è in compagnia di Treviso e, se dovesse vincere oggi contro Ragusa, anche del Roseto, suo prossimo avversario (sabato in casa).

m. g.