Matelica capitale del sigaro cubano. Attese 1.500 persone da 40 Paesi

Ha avuto inizio ieri sera la 19esima edizione dell’Encuentro Amigos de Partagás, manifestazione a livello europeo dedicata agli avana, i celebri sigari cubani. Anche quest’anno l’iniziativa si svilupperà per varie giornate, fino a domenica, con mostre, convegni e vari spettacoli. Oltre a sigari e distillati, saranno esposti grandi vini, con la partecipazione di rinomati chef, delegazioni di 27 nazioni dall’Oman agli Stati Uniti, con 31 club di appassionati di sigari e 56 aziende sponsor. "Si tratta della seconda manifestazione al mondo di questo genere – ha dichiarato il presidente del Cigar Club di Matelica, Francesco Minetti – e l’80 per cento delle prenotazioni è straniero: un’ottima opportunità per far conoscere il nostro territorio. Prevediamo infatti oltre 1.500 persone provenienti da più di 40 Paesi, che assisteranno a otto seminari tecnici e quattro cene a tema, l’ultima delle quali sarà la cena di gala in piazza Enrico Mattei. Grazie poi all’aiuto delle associazioni Pro Matelica e Route 66, avremo una mostra di manifesti del cinema cubano, visite guidate alla città e alle cantine, un concerto spettacolo in piazza con un omaggio al Buena Vista Social Club e la sfilata di auto d’epoca americane". Ad accogliere i tantissimi ospiti internazionali di queste giornate sarà una città completamente decorata da addobbi, luminarie e bandiere cubane e italiane. L’assessore alla Cultura e al Turismo Barbara Cacciolari ha tenuto a precisare in merito che "l’edizione 2025 si preannuncia come la più bella e partecipata degli ultimi anni, rafforzando il legame di Matelica con Cuba, per la quale avremo ospite l’ambasciatrice".

Matteo Parrini