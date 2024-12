Matelica chiude il 2024 in casa contro Montefano: sfida decisiva per invertire la rotta

Il Matelica chiude il 2024 in casa contro il Montefano. Quella di oggi, penultima giornata del girone di andata, è infatti l’ultima gara della formazione di mister Giuseppe Santoni di fronte al proprio pubblico. Poi, domenica prossima, la fase ascendente terminerà per i biancorossi con la trasferta di Tolentino. Dunque, un motivo in più per tornare al successo dopo due sconfitte consecutive e salutare i tifosi matelicesi con il sorriso.

Sulla propria squadra, però, trova un Montefano in ripresa dopo il cambio dell’allenatore. "Ci aspetta una partita difficile – dice il direttore sportivo del Matelica, Lorenzo Falcioni – contro un avversario che arriva al ‘Giovanni Paolo II’ con fiducia, grazie anche alla bella vittoria per 4-0 conquistata nell’ultimo turno contro l’Atletico Mariner. Bisognerà sfoderare una prestazione convincente, perché abbiamo imboccato una brutta strada. È necessario invertire subito la rotta".

Al direttore sportivo chiediamo, poi, novità in tema di mercato. "È arrivato in queste ore – dice Falcioni – un nuovo under: Michele Mazzoni, classe 2006, centrocampista con caratteristiche da mezz’ala, proveniente dall’Ancona. Per il resto non ci sono novità, né in entrata, né in uscita. Vogliamo inquadrare bene la situazione al giro di boa e vedere se e come intervenire sul mercato".

Quindi, arriverà propizio anche il tempo della pausa natalizia. Ma il primo tassello del mosaico è legato alla sfida di oggi contro il Montefano. Mister Santoni non registra squalifiche, ma deve fare a meno degli infortunati Bagnolo (assente ormai da qualche domenica) e il difensore Zappasodi, quest’ultimo fermatosi proprio in settimana a causa di un problema muscolare. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico.

A livello di classifica il Matelica vanta quattro punti in più del Montefano (18 contro 14): le vittorie sono le stesse (4), ma la differenza è nel rapporto sconfitte-pareggi. I padroni di casa, infatti, hanno perso finora solo tre gare contro le 7 degli ospiti.