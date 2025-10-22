Matelica, ecco l’impianto "mangia-plastica"

Un impianto mangia-plastica, denominato "Garby", è stato inaugurato lunedì scorso nel piazzale Don Franco Paglioni, antistante alla chiesa Regina Pacis di Matelica, da parte del sindaco Denis Cingolani, dell’assessore alla Nettezza urbana Graziano Falzetti, del direttore del Cosmari Brigitte Pellei, del comandante della polizia locale Giuseppe Corfeo, del direttore Ata3 Massimo Principi e dei componenti del consiglio degli studenti dell’Istituto comprensivo Enrico Mattei. Come spiegato dal direttore del Cosmari, Brigitte Pellei, "questo compattatore serve per andare a raccogliere e a riciclare le bottigliette che si lasciano in giro, spesso a terra, così da fare in modo che questo non accada più, per poi procedere con il riciclo della plastica".

Un processo, quello del riciclo, che ha poi illustrato il direttore Principi: "Abbiamo aderito al bando di Corepla, un’organizzazione pubblica che avvia il riciclo della plastica e che ci ha consentito di installare questo compattatore, dove si inserisce una bottiglia, la schiaccia e la mette in un bidone che periodicamente il Cosmari raccoglierà. Nella macchina va solamente la plastica dei contenitori per alimenti, le bottiglie di acqua minerale, di olio e le bottiglie del latte. Questa Pet ha un valore maggiore ed è bene che venga raccolta e trattata separatamente dalle altre plastiche". Soddisfatto il primo cittadino che ha ricordato l’impegno "del nostro comune che da anni punta al plastic free".

m. p.