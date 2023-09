Matelica: Giunta ok alla rete di promozione culturale delle Città del tempo

La giunta comunale all’unanimità ha approvato alla rete di promozione culturale delle Città del tempo delle Marche, promossa dall’associazione Museo dell’orologio di Montefiore dell’Aso, con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali legati alla misurazione del tempo.

Come spiegato infatti nella delibera, la decisione è stata presa "considerato che nel corso degli anni questa amministrazione comunale si è impegnata nella valorizzazione del reperto archeologico Globo di Matelica, antica meridiana solare sferica rinvenuta nel territorio comunale, nella creazione di un Giardino nel tempo in via Tiratori presso il Parco della Rimembranza dei giardini pubblici, nonché nel recupero di due antichi orologi da torre di proprietà comunale".

Lo stesso assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini ha annunciato proprio "per l’equinozio d’autunno e l’inizio del nuovo anno scolastico, l’inaugurazione del Giardino del tempo con una copia dello stesso Globo: un’occasione per tutti per vedere dal vivo come funzionava l’orologio solare sferico del II secolo d.C., rinvenuto nel 1985". Nell’area, oltre ad una grande meridiana, saranno poi presenti una copia dell’orologio emisferico di Montefiore dell’Aso ed un bastone di Giacobbe o baculo mensorio. Da lì si snoderà un itinerario cittadino dedicato al tempo.

Matteo Parrini