Matelica ha meno birra. Brutta sconfitta in casa di Umbertide

67

MATELICA

54

: D’Angelo 7, Scarpato 4, Pangalos 24, Bartolini, Stroscio 11, Gianangeli 2, Colli, Paolocci 2, Gambelunhe, Baldi 8, Festinese, Cupellaro 9. All. Staccini.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 6, Cabrini 8, Celani 9, Giorgieva, Gramaccioni 10, Zamparini, Poggio 8, Montelpare, Michelini, Offor 6, Sanchez 7. All. Sorgentone.

Arbitri: Gai e Cassiano di Roma.

Parziali: 17-23, 34-34 (17-11), 47-42 (13-8), 67-54 (20-12).

Brutta sconfitta per la Halley Thunder sul campo di un avversario molto determinato e con più "benzina" in corpo per affrontare il decisivo ultimo quarto. La gara, infatti, è stata sostanzialmente in equilibrio per almeno tre frazioni di gioco. Nella prima, dopo un iniziale passivo di 7-0, sono le matelicesi a chiudere avanti nel punteggio (17-23); nella seconda, invece, recuperano le umbre e impattano per il 34-34 con cui le squadre vanno al riposo. Dopo l’intervallo Umbertide arriva a +8 (47-39), però la Gramaccioni spinge le sue compagne fino al -5 del 47-42 che chiude il terzo quarto. Cinque lunghezze di ritardo non sono molte, negli ultimi dieci minuti di gioco – si sa – può accadere di tutto. Ma l’ago della bilancia si sposta completamente dalla parte delle padrone di casa che, sospinte dalla cipriota Pangalos (miglior realizzatrice della serata con 24 punti) e dalla Stroscio, allungano il passo e raggiungono prima il +13 (59-46), a cinque minuti dal termine, e poi il +14 a due minuti e mezzo dalla sirena (63-49). Una "bomba" della Sanchez lascia uno spiraglio di recupero alla Halley Thunder (59-49 a meno 3 minuti e 40 secondi dalla fine del match), ma è solo un’illusione. Umbertide ne ha di più, lo dimostra in campo e vince.

m. g.