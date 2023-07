Matelica: i maestri hanno consegnato l’ultimo mosaico restaurato

Il Gruppo Mosaicisti di Ravenna, coordinato da Marco Santi, ha provveduto al restauro dell’ultimo mosaico di epoca romana, riconsegnando tutto il materiale rimasto per 18 anni nei laboratori ravennati. Sarà sistemato nei depositi comunali, in attesa dell’allestimento di un museo nei sotterranei di Palazzo Ottoni, accanto alla domus romana. Effettuato anche un sopralluogo in piazza Garibaldi per valutare la conservazione dello straordinario mosaico con scene mitologiche, uniche al mondo, che si cela sotto l’ingresso dell’Hotel Fioriti. "Questo accertamento – ha spiegato il sindaco Baldini – ha permesso di programmare un piano di intervento conservativo".