Matelica, Jesi, Bartolomeo Colonna e il primato conteso per la stampa a caratteri mobili

Matelica si contende con Jesi il primato per la stampa a caratteri mobili, inventata dal tedesco Gutenberg nel Quattrocento. Lo scrive il nostro collega Matteo Parrini, in un saggio appena apparso sul numero XIV di "Quaderni Storici Esini", diretti da Gianni Barchi. Tutto questo grazie all’opera nella città di Mattei di Bartolomeo Colonna, genovese nato nell’isola greca di Chio, monaco benedettino, copista sin da giovane (il suo codice Rossiano 703 e sette manoscritti in greco sono conservati nella Biblioteca Vaticana), amico di grandi umanisti italiani come Guarino Veronese, Andreolo Giustiniani, Poggio Bracciolini e Ciriaco d’Ancona. Dopo la caduta di Costantinopoli (1453) ed il timore per la pressione ottomana, Bartolomeo Colonna s’imbarca il 12 agosto 1454 per l’isola di Creta, per giungere poi nella nostra Marca di Ancona, in quanto il Papa Pio II Piccolomini lo nomina Abate commendatario dell’antico Monastero di Santa Maria de Rotis, fondato prima del Mille lungo le strade che collegavano Matelica, Cingoli, San Severino e le abbazie di Valfucina e Valdicastro.Nel 1473 Colonna intraprese per primo l’arte tipografica nell’area appenninica tra Marche e Umbria. A 550 anni esatti dai suoi testi e scritti stampati, dunque, si staglia nel nostro panorama storico una figura di tutto rilievo che risedeva a Matelica nei pressi dell’attuale Parrocchia Santa Maria, uomo di fiducia dei Conti Ottone ed esponente di Chiesa autorevole, che accolse Pio II quando giunse in città da Fabriano il 10 luglio 1464. Si prodigò per abbellire artisticamente le proprietà ecclesiastiche, ingaggiò il grande pittore Bellini di Venezia, fece costruire il campanile alto 32 metri, fece fondere una nuoca campana nel 1472 ("insipientemente fusa nel 1865!). L’eclettico Colonna realizzò anche un Ginnasio ed una Biblioteca. Il suo primato nella stampa è attestato nel 1473 dall’avvenuta pubblicazione della "Vita della Vergine Maria" di Antonio Cornazzano". L’attività che promosse nella stampa ebbe una ricaduta positiva a Matelica e dintorni perché questa magica invenzione ha permesso di diffondere conoscenza facilitando l’istruzione.

Ennio Ercoli