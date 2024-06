Matelica, la prima seduta per l’amministrazione è sul palco del teatro Piermarini. Falzetti eletto presidente del consiglio comunale Il consigliere Sauro Falzetti è stato eletto presidente del consiglio comunale, con Luigi Sola come vice. La minoranza chiedeva un accordo per la vicepresidenza. La prima seduta si è svolta al teatro Piermarini per motivi logistici.