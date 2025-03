Matelica messa ko dalla capolista. Ma la salvezza è sempre più vicina

Quattro "sberle" dalla capolista Montecchio Gallo rappresentano una sonora lezione per questo Matelica che continua il suo cammino fra alti e bassi, pensando forse di essere ormai a un passo dalla salvezza diretta. In base alla nuova classifica, determinata dall’esclusione dell’Alma Juventus Fano, la zona play out è la seguente: Matelica e Montefano 28 punti, Monturano Campiglione 18, Portuali Dorica e Atletico Mariner 15. Due squadre fra queste retrocederanno in Promozione. La quart’ultima eviterà i play out contro l’ultima qualora ci fossero, a fine campionato, 10 o più punti di distacco fra loro. Al momento ce ne sono 13 e quindi Montefano e Matelica sarebbero salve automaticamente e l’Atletico Mariner retrocederebbe in maniera diretta, mentre Monturano e Portuali farebbero lo spareggio per evitare l’ultima retrocessione. Al termine del torneo mancano 4 gare per Matelica, Montefano e Atletico Mariner. Ne hanno una in meno da disputare, invece, i Portuali e il Monturano (perché avrebbero dovuto incontrare il Fano, ora estromesso). Pertanto, alla luce di questo, i Portuali, vincendo tutte e tre le partite, arriverebbero al massimo a 24 punti. Quindi a Matelica e Montefano basterebbe raccogliere solo altri 4 punti nelle restanti quattro sfide. I matelicesi ne avranno ben tre in casa: domenica con la Sangiustese, poi di nuovo al "Giovanni Paolo II" contro l’Urbino e, dopo la trasferta a Montefano, chiuderanno col Tolentino di fronte al proprio pubblico. Non è un calendario agevole, ma pure per i Portuali non sarà una passeggiata. I biancorossi cominciano già a fare due conti in chiave salvezza.

m. g.