Matelica mette in riga Pescara. L’Italservice vince la maratona

HALLEY MATELICA 81AMATORI PESCARA 72

HALLEY MATELICA: Arnaldo 6, Rolli, Panzini 12, Pali ne, Mentonelli 3, Dieng 23, Morgillo 16, Zanzottera ne, Riccio 16, Gaeta ne, Musci 2, Eliantonio 3. All. Trullo.

AMATORI PESCARA: Romondia 12, Cortese 8, Cocco 6, Morigi, Barbieri 5, Allier 17, Di Donato 5, Di Giovanni ne, Rajola ne, Giacomi 8, Dervishi, Buscaroli 11. All. Gabriele.

Parziali: 25-17, 20-24, 26-21, 10-10.

La squadra di coach Trullo, al debutto casalingo nel Play In Gold, batte gli abruzzesi e continua la sua corsa in attesa del big match interno di domenica con la Carver Roma. Priva dell’infortunato Zanzottera, la Halley è partita a razzo, dominando il primo quarto e restando padrona del match fino a metà del secondo, poi ha avuto un black out e ha subito un pesante 14-0 da parte degli avversari, i quali – poco prima del riposo – hanno messo per la prima volta la testa avanti nel punteggio (37-38). Nel finale, però, capitan Mentonelli, Riccio e Morgillo hanno rimesso la squadra in carreggiata. Il tabellone all’intervallo indicava 45-41.

Nella ripresa la gara è stata incanalata nella giusta direzione grazie alle triple di Riccio, Dieng e Panzini, anche se Pescara non ha mai mollato, restando in scia dei matelicesi. Nell’ultima frazione di gioco gli Amatori sono tornati anche a -4 (76-72), quando mancavano 2 minuti e 38 secondi al suono della sirena. Tuttavia, a togliere definitivamente le castagne dal fuoco per la Halley, ci hanno pensato una "bomba" di Morgillo e due tiri liberi di Dieng, miglior realizzatore di serata con 23 punti personali.

m. g.