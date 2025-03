Matelica, nessun ricorso per l’esclusione del teatro Piermarini

L’esclusione del teatro Piermarini dalla candidatura a patrimonio universale è legata esclusivamente a parametri tecnici stabiliti dall’Unesco. A dichiararlo è stata l’assessore alla cultura del Comune di Matelica Barbara Cacciolari (nella foto), rispondendo ieri in consiglio a un’interrogazione del gruppo di minoranza Scegliamo Matelica. La minoranza aveva sollevato una domanda posta da molti nelle ultime settimane, compreso l’ex assessore Giovanni Ciccardini, circa le ragioni dell’esclusione dell’ultimo teatro realizzato dall’architetto Giuseppe Piermarini.

"Il nostro teatro – ha spiegato l’assessore Cacciolari –, pur essendo un’eccellente testimonianza della tradizione teatrale italiana, ha subito nel tempo significative modifiche strutturali che ne hanno compromesso il requisito di autenticità richiesto per l’inserimento nella candidatura. La selezione dei teatri candidati si basa sul principio della rappresentatività, che prevede l’inclusione solo delle strutture che, nel loro insieme, riescano a trasmettere un valore universale eccezionale, senza ripetizioni o sovrapposizioni. Ciò non pregiudica però in alcun modo l’importanza del teatro Piermarini, che continua a essere riconosciuto all’interno della rete dei Teatri storici delle Marche e qualora la candidatura Unesco dovesse andare a buon fine, l’intero sistema teatrale della regione ne beneficerà in termini di visibilità e valorizzazione, con ricadute positive anche per Matelica. Per queste ragioni, dopo un’attenta analisi, abbiamo deciso come amministrazione di non intraprendere alcun ricorso contro l’esclusione che rischierebbe di compromettere l’intera candidatura italiana, con la possibilità concreta che i ministeri della cultura e degli affari esteri siano costretti a ritirare il dossier già presentato".

Matteo Parrini