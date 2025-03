Matelica, nuova guida per il Tennis Club: "Rilanciamo il circolo"

Roberta Vitagliano (foto) è la nuova presidentessa del Tennis Club Matelica. A eleggerla è stata l’assemblea dei soci, che ha approvato il progetto articolato presentato dal gruppo da lei presieduto. Ad affiancarla infatti saranno Giacomo Traballoni, vicepresidente, Fabio Antognoli, segretario, Paolo Capotondi, tesoriere, consiglieri Massimiliano Lacchè, Marta Falzetti, Tommaso Nebbia, Jacopo Pelati, Alessandra Stronati, Alfredo Pompei, Fiorella Vitagliano e Riccardo Lana.

"Il nostro progetto – ha dichiarato la neopresidentessa Roberta Vitagliano – nasce dall’incontro e dalla passione di un gruppo di persone legate agli sport di racchetta, e trova la partecipazione dell’azienda Halley Informatica, da sempre in prima linea per lo sport nella nostra città. La volontà del nuovo direttivo è di ridare vita all’impianto esistente, dove unire al centro sportivo per gli appassionati della racchetta anche uno spazio per bambini, ragazzi e genitori in cui condividere idee, eventi e un’offerta formativa d’eccellenza per appassionati, dilettanti e agonisti".

Nel progetto è prevista la riapertura del bar, e l’inserimento di padel e beach volley potenziando i campi esistenti. Primo evento sarà il campus estivo, per il quale sono state annunciate "tante novità per i bambini, sarà tarato sulle esigenze delle famiglie".

Matteo Parrini