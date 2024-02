Matelica, passeggiata ad Abano. Avversarie staccate di 30 punti

Wave Abano Terme

46

Thunder Matelica

76

WAVE THERMAL : Hatch 8, Callegari, Biondi 2, Destro 2, Bremaud 15, Degiovanni 14, Siviero, Biasiolo 2, Coccato, Grassia, Dell’Olio 2, Rossi 4. All. Cesari.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujaunite 11, Cabrini 18, Gramaccioni 17, Poggio 12, Offor 4, Stronati, Celani 4, Georgieva, Zamparini, Montelpare, Michelini ne, Sanchez 10. All. Sorgentone.

Arbitri: Fusari e Migliaccio.

Note: parziali 8-17, 24-35, 30-60. Tiri liberi Abano Terme 2/4, Matelica 17/24.

Tutto facile per la Halley Thunder Matelica che passa sul campo di Abano Terme al termine di una gara dominata sin dall’inizio. Dopo essersi tolta un po’ di ruggine in attacco nei primi minuti, le marchigiane cominciano subito a spingere in attacco con la Poggio che firma il +9 quando manca poco più di un minuto alla fine del primo parziale. La reazione della Wave Thermal non arriva e il punteggio alla fine dei primi 10’ è di 8-17. La musica non cambia nel secondo quarto anche se sono le padrone di casa a partire meglio. Quella di Abano Terme però è soltanto una fiammata, Matelica torna a stringere le maglie in difesa e trova con Kraujunaite la tripla del +9. Le ospiti arrivano all’intervallo con 11 punti di vantaggio sul 24-35. Chi si aspetta una reazione da parte della formazione veneta nel terzo quarto però resta deluso: con l’avanzare del match viene a galla tutto la forza della formazione marchigiana. Sorgentone mette in campo tutto il talento che ha a disposizione con Kraujunaite, Sanchez, Gramaccioni e Poggio che mandano completamente in crisi la difesa delle venete. Il terzo quarto diventa una lezione di gioco da parte di Matelica di fatto chiude i conti allungando sul +30 (30-60) a 10’ dalla fine. Il finale è solo per stabilire il punteggio che vede Matelica passare per 49-76.