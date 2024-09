Matelica piange. Massimo. Chiappa

L’ex dirigente generale del comune di Matelica, Massimo Chiappa, si è spento nella serata di domenica, all’età di 77 anni, all’ospedale di San Severino dove era stato. Chiappa era molto conosciuto e stimato non solo a Matelica, dove viveva con la moglie Maria e i figli Alessandra e Silvia, quest’ultima titolare della libreria e casa editrice Kindustria. Da tempo in pensione, aveva svolto numerosi incarichi anche al Comune di Pioraco e aveva curato numerose attività, tra cui il gemellaggio con la città argentina di Las Rosas e di recebte aveva collaborato da esterno per alcune iniziative con le fondazioni "Il Vallato" e "Luigi Einaudi". Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia. Molti i messaggi di cordoglio inviati ai familiari, non appena in città si è diffusa la notiza della sua morte. La camera ardente è stata allestita alla casa del commiato Le Vele.

"Purtroppo ci ha lasciato un altro personaggio della nostra Matelica – lo ha ricordato il sindaco Denis Cingolani –, dipendente prima e segretario comunale poi, che per anni ha lavorato al servizio della città. Un ringraziamento va a lui per il servizio prestato e soprattutto per i consigli dati in questi anni".

Il funerale si terrà nel pomeriggio di oggi a partire dalle 16.30 nella chiesa di Regina Pacis.

m. p.