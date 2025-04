Matelica, piogge intense. Scatta il senso unico in località Crinacci

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato nuovi smottamenti nelle zone rurali di Matelica già colpite dall’alluvione del 2022. In particolare in località Crinacci, zona popolosa e transitata, ieri è stato istituito il senso unico alternato ed è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti ovvero superiori a 3,5 tonnellate. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale, che ha portato a nuove misure per un tratto stradale di competenza comunale già gravemente danneggiato tre anni fa. Su indicazione della polizia locale è stata pertanto disposta un’apposita segnaletica prima e in corrispondenza del restringimento, con la conseguente perimetrazione del tratto pericoloso. Il sindaco Denis Cingolani ha voluto rassicurare i residenti: "Il Comune è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il prima possibile la viabilità, ma si raccomanda la massima cautela negli spostamenti in quell’area".

m. p.