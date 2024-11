Matelica, prima sconfitta esterna. Santoni: "Il risultato è bugiardo"

Il Matelica ha subito sul campo della Sangiustese la prima sconfitta esterna stagionale. Uno stop che interrompe la sua striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. La formazione di mister Giuseppe Santoni è sembrata un po’ opaca nel primo tempo, ma ha giocato poi una buona ripresa. Tuttavia non è riuscita a segnare e in contropiede ha subito il secondo gol che di fatto ha chiuso la sfida. Secondo il tecnico, "non è stata la miglior prestazione" del Matelica, però "il risultato finale è bugiardo". La Sangiustese è passata in vantaggio sul primo tiro in porta – spiega Santoni – e poi si è difesa bene, facendo leva anche su una tattica ostruzionistica "esagerata". "Loro dovevano vincere – sono le parole dell’allenatore dei matelicesi – e hanno mostrato in campo più determinazione di noi, soprattutto nel primo tempo. Dispiace perché lo sapevamo che ci saremmo trovati di fronte un avversario così... Noi non abbiamo trovato il giusto agonismo per portare a casa punti". Per quanto riguarda la formazione schierata da mister Santoni, si è rivisto il difensore centrale Mistura dal primo minuto, al rientro dopo un lungo infortunio, ed è partito titolare anche il giovane Amico che, domenica scorsa, aveva firmato la rete del pareggio contro la capolista Montecchio Gallo. In campo fin dall’inizio pure il centrocampista Frulla, poi sostituito da Antonioni in cabina di regia perché non ancora al meglio della condizione fisica dopo lo stop per infortunio. Ora il gruppo dovrà metabolizzare la sconfitta per ricominciare una nuova settimana di allenamento in vista della seconda trasferta di fila, domenica, in casa dell’Urbino, formazione che vanta gli stessi punti (18) in classifica.

m. g.