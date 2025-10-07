Matelica, primo ko in campionato. Decisivo il rosso al difensore Sanchez

Alla quinta di campionato il Matelica perde il primato e l’imbattibilità sul campo dell’Osimana, dove mercoledì scorso era andata a vincere nel match d’andata di Coppa Italia. Ma la formazione biancorossa, scesa in campo già rabberciata per le assenze di Tempestilli e Bianchi infortunati, e con D’Errico a mezzo servizio (utilizzato solo nel finale), ha pagato a caro prezzo l’espulsione del difensore centrale Sanchez a fine primo tempo (doppia ammonizione). Nella ripresa, infatti, in inferiorità numerica non è riuscita a recuperare lo svantaggio. Mister Lorenzo Ciattaglia si è affidato a un manipolo di ragazzi, i quali – al di là della sconfitta – sono usciti dal terreno di gioco a testa alta. La difesa, in particolare, si è affidata a una "linea verde" inedita che ha dimostrato comunque di saper stare in campo, grazie anche all’esperto capitan Ginestra fra i pali. Assente pure Montella, l’allenatore ha iniziato il match con Uncini e Bucari laterali, D’Angelo e Sanchez centrali. Poi, espulso quest’ultimo, è subentrato Merli dal 1’ della ripresa (al posto di bomber Allegretti) e si è posizionato sulla fascia, mentre Bucari si è adattato al centro in coppia con D’Angelo. Certamente ce l’hanno messa tutta, anche se non era facile fronteggiare un’Osimana in cerca di riscatto dopo il "ko" di Coppa. In ogni caso, adesso si guarda avanti, cercando di recuperare in fretta gli acciaccati. Da oggi, dopo un giorno di riposo, il Matelica – secondo in classifica – mette nel mirino il match casalingo di domenica prossima contro l’Urbino.

m. g.