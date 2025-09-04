Matelica saluta Giorgio Armani: “Ha fatto tanto per noi”

Matelica, 4 settembre 2025 – La comunità matelicese è rimasta profondamente colpita dalla scomparsa dello stilista e imprenditore Giorgio Armani. È morto oggi a 91 anni. Armani a Matelica, dal 30 giugno 2000, era titolare del grande stabilimento Confezione di Matelica Factory Store di via Merloni, nato negli anni ‘60 come Lanerossi per volontà di Enrico Mattei. Nell’aprile del 2000, infatti, il traguardo era ormai vicino: di lì a poco Armani sarebbe sbarcato a Matelica legando anche il suo grande nome a una sorta di salvataggio dei dipendenti visto che Gft all’epoca non attraversava un buon momento dal punto di vista finanziario.

L’imprenditore della moda acquistò dunque l’impianto produttivo dalla società Gft, che dava lavoro in città a 225 dipendenti e fu subito ben accolto dalla popolazione e dall’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco, Patrizio Gagliardi. Negli anni la struttura è stata potenziata ed è stato elevato anche il livello qualitativo dell’ambiente di lavoro, in termini professionali, garantendo al tempo stesso occupazione, competenza e stabilità per un quarto di secolo.

Giorgio Armani è morto il 4 settembre a 91 anni. Nel riquadro, lo stabilimento di Matelica

“Non possiamo che esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di questa celebrità della moda e della sartoria italiana – ha dichiarato il sindaco Denis Cingolani, appena informato della notizia –, perché quella di Armani è una figura di straordinaria rilevanza nel panorama internazionale della moda ed è un punto di riferimento per l’industria italiana, ma anche perché qui a Matelica la sua visione imprenditoriale ha trovato una delle sue radici produttive più solide. Lo stabilimento cittadino offre infatti lavoro a circa 200 persone, il 99% delle quali sono giovani donne, con una elevata potenzialità industriale, tanto che qui è tornata anche la produzione del pantalone. Questo grazie alla visione che hanno avuto Armani e il suo management, sostenendo questo importante insediamento industriale ed economico. E ciò, nonostante le difficoltà riscontrate in questi anni dal mondo dell’abbigliamento, premiando la professionalità, la manualità e l’alta precisione del personale interno”.

Il sindaco aggiunge che “a dimostrazione della rilevanza del presidio matelicese ci sono i tantissimi i turisti e clienti affezionati che ogni mese visitano l’outlet, dove trovano un vasto assortimento di capi dello stile di Re Giorgio. Per tutte queste ragioni – ha concluso Cingolani –, oltre all’attenzione che dimostrò nei giorni del Covid, come amministrazione comunale stavamo lavorando alla cittadinanza onoraria verso questo insigne rappresentante del genio italiano nel mondo”.