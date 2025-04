Matelica salvo: "Si può crescere"

Ultima partita di campionato ieri pomeriggio per il Matelica che si è salvato al primo anno in Eccellenza. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione di Matelica, queste le parole dell’assessore allo Sport Filippo Maria Conti.

"Facciamo i complimenti alla società, allo staff, ai giocatori ed alla presidentessa Sabrina Orlandi – ha detto l’assessore – per aver, al primo anno dopo la promozione in Eccellenza, mantenuto la categoria, e quindi per aver tenuto in alto in tutte le Marche il nome della società e della città di Matelica. Ci auguriamo che nel futuro questa realtà possa crescere sempre di più vista anche l’attenzione data al settore giovanile".