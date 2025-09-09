Matelica si tuffa nel passato

Si parte giovedì con l’apertura alle 20 delle tre Tabernae dove mangiare, l’edizione 2025 del Matilica Municipium Romanum, rievocazione storica ambientata nel II secolo d.C., che ritorna dopo 23 anni. Ad organizzarla la Pro Matelica con il Comune, in collaborazione con le associazioni e i comitati di quartiere. Giovedì alle 21 si terrà lungo le vie del centro storico il primo corteo in costume, con l’incontro tra l’imperatore Adriano e Caio Arrio Clemente, patrono della città, con la successiva indizione dei Ludi romani e l’accensione del tripode. Alle 22,30 si terrà un’esibizione di gladiatori. Venerdì sera, alle 21, in piazza Mattei si terranno i Ludi Romani, gare di vario genere con la partecipazione di squadre delle quattro "insulae" che suddividono la città. Alle 23,30 invece i Bacchanalia Toga Party, ossia musica dance in costume con il deejay Emiliano Effe. Sabato 13 poi alle 17,30 si terrà Borghi aperti, un’iniziativa gratuita a cura dell’associazione Noi Marche con partenza da piazza Mattei e prenotazione obbligatoria (373-8683790 o turismo@promatelica.it), che consentirà di conoscere le scoperte di epoca romana a Matelica. Alle 21 poi in piazza Mattei si terrà il concerto del gruppo Le Vibrazioni. Domenica, alle 15,30 ai giardini pubblici ci sarà uno spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri Romani e alle 16,30 la corsa delle bighe. Alle 17,30 la sfilata storica in costume per le vie della città e alle 18,30 la proclamazione dell’insula vincitrice.

m. p.