Matelica strapazza anche Rovigo. C’è la terza vittoria in tre partite

SOLMEC

57

THUNDER MATELICA

70

SOLMEC : Stoichkova 8, Viviani 2, Castelli 9, Stavrov 4, Cremona 5, Zanetti 23, Nako Moni Luma 2, Leghissa 2, Mutterle, Novati 2. All. Pegoraro.

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 7, Cabrini 16, Bacchini, Chiovato 9, Battellini, Gramaccioni 18, Lo Russo, Bonvecchio, Lizzi 2, Offor 4, Pilakouta 14. All. Matassini.

Arbitri: Secchieri di Venezia e De Rico di Venezia.

Parziali: 15-17 (15-17), 33-29 (18-12), 46-50 (13-21), 57-70 (11-20).

Grande sfida agonistica quella andata in scena ieri sera al palasport di Rovigo tra due squadre molto solide. Alla fine l’ha spuntata la formazione matelicese di Alberto Matassini che resta a punteggio pieno dopo quattro giornate del campionato di serie A2 (tre vittorie su tre gare disputate, più un turno di riposo già osservato). Il primo quarto è stato molto equilibrato, con le due compagini andate punto a punto fino al parziale di 15-17. Poi nella seconda frazione le venete hanno provato ad allungare (23-20, 28-25), ma la Halley ha recuperato ed è tornata anche avanti (28-29). Tuttavia, le padrone di casa – prima dell’intervallo – hanno rimesso la freccia chiudendo la prima parte del match sul +4 (33-29). Dopo il riposo si è vista subito una Thunder più continua in attacco e attenta in difesa. A sei minuti dal termine del terzo quarto c’è stato il sorpasso (38-40), però Rovigo non ha mollato (44-44) e a un minuto e 44 secondi ha effettuato il contro-sorpasso (46-44). La gara si è fatta ancor più vibrante: Matelica ha pareggiato (46-46) e sul finire del parziale ha rimesso la testa davanti (46-50). Nell’ultima frazione Gramaccioni e compagne non hanno più mollato la presa, sono rimaste sempre in vantaggio (+8 sul 52-60) fino al +13 conclusivo. Ottime le prove di capitan Gramaccioni e della Cabrini (specie nell’acceso finale).

m. g.