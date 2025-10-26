Il sangue non è un tributo inevitabile
Il sangue non è un tributo inevitabile
Macerata
Matelica strapazza anche Rovigo. C'è la terza vittoria in tre partite
26 ott 2025
MAURO GRESPINI
Cronaca
Matelica strapazza anche Rovigo. C’è la terza vittoria in tre partite

SOLMEC 57 THUNDER MATELICA 70 SOLMEC : Stoichkova 8, Viviani 2, Castelli 9, Stavrov 4, Cremona 5, Zanetti 23, Nako Moni Luma 2,...

Alessia Cabrini, tra le migliori in campo

Alessia Cabrini, tra le migliori in campo

SOLMEC

57

THUNDER MATELICA

70

SOLMEC : Stoichkova 8, Viviani 2, Castelli 9, Stavrov 4, Cremona 5, Zanetti 23, Nako Moni Luma 2, Leghissa 2, Mutterle, Novati 2. All. Pegoraro.

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 7, Cabrini 16, Bacchini, Chiovato 9, Battellini, Gramaccioni 18, Lo Russo, Bonvecchio, Lizzi 2, Offor 4, Pilakouta 14. All. Matassini.

Arbitri: Secchieri di Venezia e De Rico di Venezia.

Parziali: 15-17 (15-17), 33-29 (18-12), 46-50 (13-21), 57-70 (11-20).

Grande sfida agonistica quella andata in scena ieri sera al palasport di Rovigo tra due squadre molto solide. Alla fine l’ha spuntata la formazione matelicese di Alberto Matassini che resta a punteggio pieno dopo quattro giornate del campionato di serie A2 (tre vittorie su tre gare disputate, più un turno di riposo già osservato). Il primo quarto è stato molto equilibrato, con le due compagini andate punto a punto fino al parziale di 15-17. Poi nella seconda frazione le venete hanno provato ad allungare (23-20, 28-25), ma la Halley ha recuperato ed è tornata anche avanti (28-29). Tuttavia, le padrone di casa – prima dell’intervallo – hanno rimesso la freccia chiudendo la prima parte del match sul +4 (33-29). Dopo il riposo si è vista subito una Thunder più continua in attacco e attenta in difesa. A sei minuti dal termine del terzo quarto c’è stato il sorpasso (38-40), però Rovigo non ha mollato (44-44) e a un minuto e 44 secondi ha effettuato il contro-sorpasso (46-44). La gara si è fatta ancor più vibrante: Matelica ha pareggiato (46-46) e sul finire del parziale ha rimesso la testa davanti (46-50). Nell’ultima frazione Gramaccioni e compagne non hanno più mollato la presa, sono rimaste sempre in vantaggio (+8 sul 52-60) fino al +13 conclusivo. Ottime le prove di capitan Gramaccioni e della Cabrini (specie nell’acceso finale).

m. g.

© Riproduzione riservata