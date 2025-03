Matelica, un murale a Braccano per ricordare don Franco Paglioni

Grande partecipazione popolare domenica alle cerimonie organizzate dall’associazione Amici di don Franco per i 10 anni della scomparsa del matelicese don Franco Paglioni, fondatore della chiesa di Regina Pacis a Matelica. Nella mattinata il vescovo Francesco Massara ha presieduto una messa proprio nella chiesa di Regina Pacis, accompagnato dalla Corale Antonelli. Momento clou della giornata è stata l’inaugurazione a Braccano di un murale a lui dedicato, come ex parroco del paese. L’artista Massimo Melchiorri lo ha scoperto alla presenza del sindaco Denis Cingolani, dell’assessore Barbara Cacciolari, della presidentessa degli Amici di don Franco Giuliana Pallucca e della sorella del sacerdote. Nel dipinto anche un testo del 2002 in cui don Franco ringrazia i braccanesi per l’affetto dimostrato a distanza di anni.

m. p.