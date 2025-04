Matelica, vacanze per ultrasessantenni

Soggiorni estivi per ultrasessantenni con il Comune di Matelica. I posti a disposizione sono limitati. La prima vacanza sarà al mare, dall’8 al 21 giugno al Terminal Palace a Miramare di Rimini. Il costo è pari a 935 euro in camera doppia standard. Dal 15 al 28 giugno soggiorno a Canazei, allo Schloss Hotel Dolomiti; il costo in camera doppia standard sarà di 759 euro. La vacanza in montagna sarà garantita con un minimo di 25 partecipanti e un massimo di 34. Per partecipare, bisogna compilare entro il 2 maggio un modulo disponibile nel sito internet del Comune o all’ufficio servizi sociali. Alla domanda andà allegata la ricevuta del pagamento. Il Comune compartecipa alla spesa con un contributo per il trasporto in pullman e il costo dell’accompagnatore in loco per tutta la durata del soggiorno. Per informazioni 0737 781844, 0737 781841 o 0737 781898.