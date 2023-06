Matelica, vespa entra nell’abitacolo: due ragazze si schiantano con l’auto

Matelica (Macerata), 28 giugno 2023 – Entra una vespa nell’abitacolo dell’auto, due ragazze si schiantano, finendo in testacoda. E’ successo attorno alle 10 di oggi lungo la provinciale 256 Muccese. Stando alle prime ricostruzioni, due maturande di 19 anni stavano uscendo da Matelica a bordo di una Lancia Ypsilon, quando una Vespa sarebbe entrata nell’abitacolo da un finestrino aperto. Per lo spavento, la ragazza al volante ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guardrail e poi in testacoda.

L’auto è rimasta molto danneggiata, ma per fortuna le giovani (a parte il grande spavento e qualche piccola contusione) non hanno riportato conseguenze serie. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.