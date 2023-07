Matelica Wine Festival Degustazioni e musica: boom di presenze

MATELICA

Il centro storico matelicese nell’ultimo fine settimana è stato invaso da turisti e appassionati del vino per l’ormai tradizionale appuntamento con il Matelica Wine Festival. Primo grande evento è stato venerdì sera sotto la Loggia degli Ottoni, dove tutti i partecipanti ad una cena, gestita dal ristorante Il Marchese del Grillo, hanno potuto valutare piatti abbinati a 15 etichette di Verdicchio di 4 diverse annate. Presenti all’appuntamento anche l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, il consigliere regionale Renzo Marinelli, il presidente dell’Istituto marchigiano di tutela dei vini Antonio Centocanti, che hanno riconosciuto come "questa sia una vetrina d’eccellenza per la promozione dell’oro verde di questo territorio". Presenti all’appuntamento oltre venti giornalisti e blogger provenienti da tutta Italia, dando massima visibilità ai vini e alle cantine matelicesi, come dimostrato domenica mattina dallo spazio concesso sulla rubrica Gusto del Tg5. Un ulteriore successo di pubblico con tantissimi giovani si è ottenuto nella serata di sabato, con le vie del centro di nuovo invase di persone, attirata da quattordici diverse postazioni dei ristoranti del territorio, allestite tra piazza Enrico Mattei e corso Vittorio Emanuele II, in modalità street food. Attivi nella serata anche due punti degustazione di Verdicchio con la gestione affidata ai sommelier della Fisar, per concludere con musica dance e live tra piazza Mattei e piazza Garibaldi, tra dj Giorgio Procaccini, i Verdicchio Sound System e revival anni ’90 a cura di dj Poldo e Biso Voice.

Matteo Parrini