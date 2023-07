"Matelica Wine Festival" Tre giorni a tutto Verdicchio

di Matteo Parrini

Ultimi preparativi in corso per il Matelica Wine Festival, la tre giorni dedicata al Verdicchio, che come sempre attirerà giornalisti, turisti ed esperti del settore da varie zone d’Italia. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Matelica, Istituto marchigiano di tutela vini e dalla Regione Marche, è in programma da venerdì a domenica, e ancora una volta consentirà al pubblico di scegliere tra decine di etichette riconosciute in tutto il mondo.

Si inizierà venerdì prossimo con la consueta conferenza di apertura, che si terrà alle 19 nel loggiato degli Ottoni in piazza Enrico Mattei, per proseguire con una cena e degustazione, aperta per la prima volta al pubblico, consentendo di degustare le prelibatezze del ristorante Il Marchese del Grillo abbinate a 15 vini di 4 annate diverse delle cantine matelicesi. Tutti coloro che vorranno prendervi parte, potranno prenotare telefonando al 348-8868022. Nel pomeriggio di sabato, invece, grazie alla collaborazione con l’Ais, sarà possibile per gli appassionati partecipare ad un evento che si terrà dalle 15.30 tra l’ex Convento dei Filippini in via Oberdan e il Teatro Piermarini, con assaggi di varie annate e tipologie di Verdicchio di Matelica, con una cosiddetta "verticale", accompagnata da esperti, tra sentori sempre più complessi e articolati.

Nella stessa serata, dalle 19, avrà inizio una grande festa ad ingresso libero, tra piazza Mattei e corso Vittorio Emanuele, con stand dei vari ristoranti matelicesi in stile street food con banchi di assaggio del vino, musica live e dj set. A chiudere la settimana sarà domenica il FuoriFestival, l’appuntamento a cura Foyer del Teatro che avrà inizio alle 18 presso il loggiato degli Ottoni con assaggi, degustazioni e musica fino a tarda serata dedicato ai prodotti delle cantine riunite nell’associazione Produttori di Verdicchio: Belisario, Borgo Paglianetto, Casalucciola, Cavalieri, Colpaola, Gagliardi, Gatti, Lamelia, Le Cime Basse, Maraviglia, Provima, Tenuta Grimaldi, Tenuta Piano di Rustano, Vigneto Fernando Alberto e Villa Collepere.